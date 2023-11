Decathlon veut acheter le commerçant en ligne spécialiste du plein air Bergfreunde

Le leader français de la vente d'articles de sports Decathlon a annoncé lundi son intention d'acheter le détaillant en ligne allemand Bergfreunde, spécialisé dans les sports de montagne et l'équipement de plein air, pour un montant non divulgué.

( AFP / PASCAL GUYOT )

"Le contrat d'achat, qui a été signé le 24 novembre 2023, est en attente d'approbation réglementaire", précise lundi Decathlon, pour qui il s'agit d'un "investissement majeur" devant lui permettre de "toucher de nouveaux clients dans le segment de l'outdoor-premium", le plein-air haut de gamme.

Bergfreunde a été créé en Allemagne en 2006 et "bénéficie d'une importante présence dans 11 pays européens", précise Decathlon, citant, outre l'Allemagne et la France, l'Autriche, la Suisse, le Danemark, la Finlande, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni.

"En outre, Bergfreunde opère une plateforme de vente en ligne européenne", précise Decathlon selon qui l'entité "restera une filiale autonome et indépendante" opérant sous sa marque et conservant son modèle économique et ses dirigeants actuels.

Bergfreunde opère exclusivement en ligne "à partir de deux sites centralisés en Allemagne", un site administratif à Kirchentellinsfurt et un site logistique à Ergenzingen, près de Tübingen. L'ensemble emploie plus de 600 personnes", précise le communiqué.

"Fort d'une présence notable sur plusieurs marchés européens, dont l'Allemagne, le plus grand marché outdoor (plein-air, ndlr) d'Europe, Bergfreunde viendra enrichir notre écosystème, aux côtés d'Alltricks", spécialisé dans la vente sur internet de vélos et matériel pour cyclistes acquis en septembre 2019.

Decathlon, créé en 1976 à Englos dans le Nord et appartenant à la galaxie de la famille Mulliez comme Auchan, Boulanger ou Leroy Merlin, a dégagé en 2022 923 millions d'euros de bénéfice net pour des ventes supérieures à 15 milliards d'euros. L'entreprise emploie quelques 105.000 salariés dans 72 pays.