Decathlon rachète le commerçant en ligne spécialiste du plein air Bergfreunde

( AFP / PASCAL GUYOT )

Le leader français de la vente d'articles de sports Decathlon a annoncé vendredi avoir finalisé l'achat du détaillant en ligne allemand Bergfreunde, spécialisé dans les sports de montagne et l'équipement de plein air, pour un montant non divulgué.

Un "investissement majeur" qui doit permettre à Decathlon de "toucher de nouveaux clients dans le segment de l'outdoor-premium", le plein air haut de gamme, a estimé l'entreprise dans un communiqué.

Créé en 2006 en Allemagne, Bergfreunde vend ses produits exclusivement en ligne dans douze pays européens, dont les Pays-Bas et la France, à partir de deux sites centralisés en Allemagne. Il a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 242 millions d'euros.

Bergfreunde était jusqu'à présent sous la houlette du spécialiste américain de l'équipement et de l'habillement de plein air Backcountry. Decathlon avait annoncé fin novembre son intention de rachat, attendant des autorisations réglementaires désormais obtenues.

L'entreprise française promet que Bergfreunde, qui emploie plus de 600 personnes, restera une filiale autonome et indépendante et gardera sa marque comme ses dirigeants.

Decathlon, créé en 1976 à Englos dans le Nord, appartient à la galaxie de la famille Mulliez comme Auchan, Boulanger ou Leroy Merlin.

Se considérant comme "le plus grand détaillant d’articles de sport au monde", avec plus de 1.700 magasins dans 70 pays, il a dégagé 923 millions d'euros de bénéfice net en 2022 pour des ventes supérieures à 15 milliards d'euros.