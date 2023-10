information fournie par So Foot • 21/10/2023 à 13:54

Débuts remarquées pour Zinédine Machach en Australie

Vous vous souvenez de Zinédine Machach ?

Après ses affaires de violence à Toulouse mais aussi à Carpi en Italie, le milieu offensif a énormément bourlingué : dans la Botte, mais aussi aux Pays-Bas, en Hongrie et même en Grèce, sans jamais vraiment s’imposer nulle part. Transféré (libre) à Melbourne Victory cet été, le Franco-Marocain de 27 ans, également passé par l’OM et le Napoli, a plutôt bien démarré son aventure en Australie, où il côtoie désormais Damien Da Silva. Titulaire en attaque ce samedi sur la pelouse du Sydney FC pour sa première apparition avec cette nouvelle équipe, Machach s’est offert un rush en solo en fin de partie en se frayant un chemin entre tous les défenseurs (avec plus ou moins de grâce) avant de scorer du gauche. Son équipe s’est imposée (0-2).…

JB pour SOFOOT.com