De Zerbi : « On est encore un petit club, et moi un petit entraîneur »

Pragmatique.

Après le match nul arraché par Brighton au Vélodrome ce jeudi (2-2), Roberto De Zerbi, l’entraîneur des Seagulls, n’a pas mâché ses mots : « Pour être honnête, on n’a pas bien joué. C’est dur de montrer notre qualité. C’est important de jouer avec le cœur , a déclaré le technicien italien. Je suis très fier de mes joueurs, surtout de cette réaction après la gifle que l’on a reçue à Aston Villa le week-end dernier (6-1). Pour moi, on ne devait pas perdre cette rencontre. On aurait même pu la gagner si on avait marqué en première mi-temps. On méritait mieux. » …

TM, au Vélodrome pour SOFOOT.com