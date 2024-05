De vieilles insultes de Čeferin envers Florentino Pérez refont surface

En voilà deux qui ne partiront pas en vacances ensemble.

En 2019, en pleine tempête autour du projet de Superligue, porté entre autres par le Real Madrid et le FC Barcelone, les relations entre Aleksander Čeferin et Florentino Pérez s’étaient considérablement refroidies. À tel point que The Objective a révélé ce jeudi des insultes lâchées par le président de l’UEFA envers celui du Real Madrid. Dans une conversation WhatsApp datant d’il y a cinq ans avec un certain Luis Rubiales, qui était alors son vice-président, le Slovène aurait qualifié Pérez d’ « idiot » et de « raciste » .…

