De Rossi, un nouveau costume à sa taille à la Roma

En janvier dernier, Daniele De Rossi retrouvait sa ville de toujours, Rome, et son club de toujours, la Roma. Et c’est désormais dans le rôle de Mister que DDR s’est offert une seconde jeunesse dans la ville éternelle.

« C’était impossible de refuser d’entraîner la Roma, mais je veux être traité comme un entraîneur et pas comme un enfant du club. » C’est avec ces mots que Daniele De Rossi se présente à la presse, le 19 janvier dernier. Quatre ans et demi après, le champion du monde 2006 est de retour au bercail, avec pour mission de relancer une équipe au fond du trou. La tâche s’annonce âpre, mais pas impossible, comme lui-même le dit : « Si je ne me sentais pas capable ou bien que l’équipe était mauvaise, j’aurais refusé. » Deux mois plus tard, la Roma revit, en attestent les résultats obtenus : treize matchs joués pour neuf victoires, deux nuls et deux défaites, pour passer de la 9 e à la 5 e place. Avec en bonus une qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa.

