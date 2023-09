De nouvelles révélations sur Rachid Zeroual

Zeroual de conduite.

Dans une enquête parue dans L’Équipe ce vendredi, on en apprend un peu plus sur Rachid Zeroual, le patron des South Winners et véritable baron des tribunes marseillaises. Personnage tumultueux et essentiel à la culture sociale et antiraciste des virages olympiens, il possède une face sombre. Entre sa condamnation à neuf mois de prison (dont cinq avec sursis) pour l’attaque de la Commanderie par les supporters en 2021, et les affaires où son nom ressort, tout n’est pas rose, loin de là. Le quotidien a ainsi pu se procurer certaines informations sur l’instruction judiciaire dont il a fait l’objet, pour « soupçons d’abus de biens sociaux au préjudice de l’OM et au bénéfice de Zeroual et de Kebaili, les deux patrons des South Winners ». Le Monde avait révélé qu’entre 2008 et 2013, les South Winners ont viré 370 533 euros à une société basée en Espagne et en charge de l’édition du Magazine OM Plus, César Editions.…

JF pour SOFOOT.com