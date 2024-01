information fournie par So Foot • 23/01/2024 à 17:23

De Laurentiis se ravise sur l’Arabie saoudite : « Ils sont malins et intelligents, ces Arabes »

L’Arabie saoudite, nouveau pays de Mickey ?

Dans des propos relayés par la Gazetta dello Sport ce lundi, le président emblématique du Napoli, Aurelio de Laurentiis a dit tout le bien qu’il pensait de l’Arabie saoudite, après la finale de la Supercoupe d’Italie ce lundi. À la base, pas emballé à l’idée d’aller jouer à 3496 kilomètres de Naples, en raison du conflit israélo-palestinien et par peur d’être bloqué avec ses joueurs sur les terres saoudiennes​, le patron des Partenopei s’est gentiment ravisé après avoir passé quelques jours à Riyadh, pour assister à la demi-finale et la finale de la Supercoupe. « Je dois avouer que j’ai été très impressionné par la croissance et la démocratisation de l’Arabie saoudite, qui s’est transformée en quelques mois en un pays très ouvert. Elle va devenir la locomotive du nouveau monde, j’ai vu un endroit qui fait penser à Disneyland. » …

JBC pour SOFOOT.com