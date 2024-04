information fournie par So Foot • 20/04/2024 à 20:11

De l’acide déversé dans le parcage du RB Leipzig

Ils ne lâcheront jamais.

Détestés par les ultras de toute l’Allemagne, le RB Leipzig et ses supporters peinent toujours autant à se faire accepter en Bundesliga, près de huit ans après la montée du club saxon dans l’élite. Dernier élément de preuve ce week-end, à l’occasion du déplacement à Heidenheim, où des supporters de la petite écurie promue cette saison ont déversé de l’acide butyrique dans le parcage à la veille de la rencontre. Ce composant, de formule CH3CH2CH2-COOH, se trouve – selon Wikipédia – « dans le beurre rance, le parmesan et le contenu gastrique, où il dégage une odeur forte et désagréable. » …

JD pour SOFOOT.com