De Gea, une page à tourner

Après douze années passées à Manchester United, David de Gea va plier bagages. Un passage marqué par quelques boulettes, des arrêts à n'en plus finir et surtout quelques records pour un portier à jamais associé à une période pourtant moins glorieuse des Mancuniens.

Il est à peine plus de 15h30 lorsque David de Gea publie, ce samedi, un communiqué dont les premiers mots suffisent à lever les quelques doutes concernant la suite de son aventure dans le nord de l’Angleterre : « Je tenais à envoyer ce message d’adieu à tous les supporters de Manchester United. » Libre depuis la fin de son contrat le 30 juin dernier, le portier espagnol avait un temps espéré obtenir une prolongation, régulièrement évoquée tout au long de l’année, avant que les deux parties ne décident de prendre des routes différentes. Ce sont donc douze années de vie commune qui ont été balayées par un simple communiqué derrière lequel le club a vite embrayé pour lui rendre hommage. Une maigre reconnaissance pour un bonhomme qui représente un sacré pan de l’histoire des Red Devils . Ultime rescapé du dernier titre de champion d’Angleterre décroché en 2013, l’Espagnol, capable du meilleur et parfois du pire, incarne aussi ces années de galère traversées par United depuis. Et son départ, très symbolique, va aussi permettre au club de continuer à avancer pour enfin retrouver les sommets.

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters. …

Par Florian Porta pour SOFOOT.com