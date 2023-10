DAZN signe un accord de distribution avec SFR et RMC

Pas de nouvelle offre pour la Ligue 1 en revanche.

DAZN, service de streaming en ligne, a signé un nouvel accord de distribution avec SFR et RMC Sport. À partir du 24 octobre, tous les clients SFR pourront s’abonner à DAZN via leur décodeur, et à partir du 19 octobre via l’application pour les clients RMC Sport. De cette façon, DAZN, qui chercherait à s’implanter encore plus en France en acquérant une partie des droits TV de la Ligue 1, vient étendre son assise dans le paysage audiovisuel français. Le groupe possède déjà un accord de distribution à Canal+, qui permet aux abonnés de la chaîne cryptée d’accéder à tout le contenu du service de streaming anglais.…

CD pour SOFOOT.com