DAVOS: LA POLICE FAIT USAGE DE GAZ LACRYMOGÈNE POUR DISPERSER DES MANIFESTANTS ZURICH (Reuters) - La police suisse a fait usage mercredi à Zurich de gaz lacrymogène, de canons à eau et tiré des balles en caoutchouc pour disperser des manifestants qui ont allumé des feux d'artifice et jeté des bouteilles dans le cadre d'un rassemblement visant le Forum économique mondial de Davos. Dans un communiqué diffusé après que les manifestants eurent été dispersés en milieu de soirée, la police de Zurich indique que trois personnes ont été arrêtées, un passant blessé par les feux d'artifice et un policier hospitalisé, sans préciser la nature des blessures de celui-ci. Plusieurs centaines de personnes ont pris part à la manifestation "Zurich contre le Forum économique mondial", autorisée par les autorités, près du centre de la capitale suisse, située à environ 150 km de Davos. Certains manifestants ont brandi des pancartes appelant à stopper la crise climatique. Les vitrines de certains commerces ont été vandalisées. (John Miller; version française Jean Terzian)

