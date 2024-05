information fournie par So Foot • 20/05/2024 à 21:46

Davide Ancelotti futur entraîneur de Reims ?

Voilà qui serait une sacrée surprise.

Séparé de Will Still depuis quelques semaines, le Stade de Reims est à la recherche de son nouvel entraîneur, alors que Samba Diawara n’ira pas au-delà de son intérim. Or selon les informations de L’Équipe , Davide Ancelotti ferait partie des noms évoqués par le club champenois, qui espère pouvoir annoncer l’heureux élu au début du mois de juin.…

TB pour SOFOOT.com