David de Gea encore flingué par des légendes

C’est devenu une habitude, et une défaite n’arrange jamais les choses.

Après la finale de FA Cup perdue par Manchester United contre le rival de City, David de Gea a de nouveau vu les critiques fuser à son encontre. L’ancien milieu de terrain des Red Devils , Roy Keane, s’est ainsi lâché sur ITV : « MU a besoin d’un attaquant et d’un gardien de classe mondiale, ainsi que d’autres joueurs pour renforcer la profondeur d’effectif. J’en ai assez de le dire : un grand gardien de but peut sauver les meubles, il permet de sauter le pas dans les grands matchs, et cela aurait pu faire la différence aujourd’hui. » …

