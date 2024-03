Darwin Núñez, l’attachiant de pointe

Tout juste revenu de blessure après avoir manqué les trois derniers matchs, Darwin Núñez a sorti Liverpool d'un sacré bourbier au City Ground de Nottingham ce samedi (0-1). Ce but maintient les Reds au sommet de la Premier League, et rappelle à quel point l'Uruguayen a su se rendre indispensable, malgré les railleries.

Le scénario était écrit. Liverpool allait, pour la septième fois de la saison, laisser filer des points à l’extérieur. Toujours privés de Mohamed Salah, Curtis Jones, Ryan Gravenberch, Trent Alexander-Arnold et Diogo Jota (entre autres), les Reds allaient payer leur inefficacité au prix fort en risquant de perdre la tête du championnat. Les chiffres ne mentaient pas : 98 minutes de jeu, 21 tirs sur la cage de Matz Sels, et un seul cadré. Jusqu’à ce que la vista d’Alexis Mac Allister et le sang-froid de Darwin Núñez ne viennent tout balayer dans la neuvième minute du temps additionnel. Bien placé entre Neco Williams et Andrew Omobamidele, l’Uruguayen, entré à l’heure de jeu, a ajusté un coup de tête imparable, qu’il a dignement célébré en allant mettre un coup de pied dans un panneau publicitaire devant ses supporters. Du Darwin tout craché, persévérant et bouillonnant.

DARWIIIN NUNEEEEZ 😱🔥…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com