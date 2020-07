Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Darmanin veut "réaffirmer l'autorité" après la mort d'un chauffeur de bus Reuters • 11/07/2020 à 18:05









DARMANIN VEUT "RÉAFFIRMER L'AUTORITÉ" APRÈS LA MORT D'UN CHAUFFEUR DE BUS PARIS (Reuters) - Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit samedi sa volonté de "réaffirmer l'autorité" et de protéger "les honnêtes gens" en réponse à l'émotion créée par le décès d'un chauffeur de bus de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) violemment agressé alors qu'il travaillait. Quatre personnes ont été mises en examen, dont deux pour "homicide volontaire", et incarcérées une semaine après l'altercation avec le conducteur qui, selon les premiers éléments de l'enquête, leur avait demandé de mettre des masques dans le bus et de présenter leur ticket de transport. Violemment frappé, l'homme, père de famille, est décédé vendredi des suites de ses blessures. "C'est un acte parfaitement odieux, inqualifiable, et je fais confiance à la magistrature pour pouvoir mener avec les enquêteurs de la police de Bayonne tout ce qui pourra être fait pour pouvoir confondre ceux qui ont commis ces actes barbares", a déclaré à la presse Gérald Darmanin, qui a rencontré à Bayonne des collègues du chauffeur défunt. "Jamais, comme ministre de l'Intérieur, jamais le président de la République et le Premier ministre ne vont laisser se banaliser une violence gratuite, inaceptable", a-t-il ajouté. Gérald Darmanin a dit son intention de mobiliser les acteurs concernés par la sécurité dans les transports en commun. "Je sais que trop souvent les conducteurs de bus, les conducteurs de métro, les contrôleurs, les citoyennes et les citoyens, les honnêtes gens, ont peur", a-t-il dit. "Nous sommes là pour les rassurer et leur dire qu'on a bien compris que dans cette situation particulièrement dramatique, c'est en réaffirmant l'autorité qu'on arrivera de nouveau à réaffirmer la République." (Elizabeth Pineau)

