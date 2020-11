Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Darmanin auditionné lundi par la commission des lois de l'Assemblée Reuters • 26/11/2020 à 20:49









DARMANIN AUDITIONNÉ LUNDI PAR LA COMMISSION DES LOIS DE L'ASSEMBLÉE PARIS (Reuters) - Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera auditionné lundi par la commission des lois de l'Assemblée nationale au sujet des modalités d'intervention de la police lors de plusieurs événements survenus à Paris. "Cette audition s'inscrit dans le cadre de la mission de contrôle de l'action du Gouvernement par le Parlement. Elle permettra d'interroger le ministre sur les conditions dans lesquelles les forces de l'ordre ont eu recours à la force lors de différents événements survenus à Paris depuis la manifestation du 17 novembre 2020", dit Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois, dans un communiqué diffusé jeudi. Plusieurs opérations de maintien de l'ordre réalisées ces dernières semaines ont provoqué un intense débat au sein de la classe politique, notamment après le violent démantèlement lundi soir d'un camp de migrants et d'exilés brièvement monté place de la République, à Paris. Le recours excessif à la force par certains membres des forces de l'ordre a également été mis en lumière par la diffusion ce jeudi par le média Loopsider des images d'une très violente intervention policière, samedi à Paris, qui a abouti à la saisine de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et à la suspension des trois policiers impliqués. (Nicolas Delame, édité par Jean-Philippe Lefief)

