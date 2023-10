Dante : « Je n'ai jamais vu Youcef Atal aussi triste et aussi dévasté »

Après avoir relayé une vidéo à caractère antisémite sur ses réseaux sociaux, Youcef Atal s’est récemment retrouvé dans la tourmente et a été suspendu jusqu’à nouvel ordre par son club, l’OGC Nice. Pire : il est même dans le viseur de la justice qui a ouvert une enquête pour « apologie du terrorisme » . Invité dans l’émission GymTonic ce vendredi, son coéquipier Dante est revenu sur la situation dans laquelle est embourbé l’international algérien : « Youcef sait l’erreur qu’il a faite. Je le connais depuis plus de cinq ans. Je n’ai jamais vu Youcef aussi triste et aussi dévasté. Je vois comment il est avec mes enfants, ses rapports avec les gens autour de lui. Je suis persuadé qu’il veut la paix. La paix dans le monde. Aujourd’hui, il est vraiment triste, déçu et dévasté par cette histoire. »

🔴⚫En préambule de GymTonic cette semaine, on a évoqué la polémique autour du tweet de Youcef Atal. Dante, capitaine de l'@ogcnice et coéquipier de Youcef Atal donne son sentiment et évoque avec les journalistes le parcours du joueur⤵️ pic.twitter.com/t4h49kHkLl…

AL pour SOFOOT.com