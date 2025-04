Dans les forêts allemandes, un drône équipé d'IA pour traquer les incendies

Une installation abritant un drône équipé d'IA pour détecter les incendies de l'entreprise Dryad pendant une présentation dans la forêt à Eberswalde, dans l'est de l'Allemagne, le 27 mars 2025 ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

A la lisière d'une forêt de l'est de l'Allemagne, un globe vert recèle une technologie de pointe conçue pour empêcher les incendies de forêt.

Ils sont de plus en plus fréquents et destructeurs, y compris dans ce pays septentrional, à cause de l'augmentation des températures mondiales.

Cette installation, semblable à une balle de golf géante recouverte de panneaux solaires, abrite un drone doté d'une intelligence artificielle qui sera un jour capable, selon son créateur, de détecter et d'éteindre les feux de forêt en à peine quelques minutes.

"Les incendies se propagent beaucoup plus rapidement et de manière plus agressive que par le passé. Cela signifie également que nous devons réagir plus rapidement", assure à l'AFP Carsten Brinkschulte, PDG de l'entreprise allemande Dryad, lors d'une démonstration dans le Brandenbourg, la région qui entoure Berlin.

Même la capitale allemande doit s'habituer à la propagation des incendies forestiers, où ils étaient auparavant rares.

Les flammes ont ravagé une forêt à l'ouest de Berlin en 2022, au plus fort d'une vague de chaleur inédite responsable de plusieurs incendies dans le pays.

Chaleur, sécheresse, vents violents: les ingrédients classiques des incendies se sont intensifiés avec le changement climatique.

Et le phénomène a atteint un tel point qu'il est devenu pratiquement impossible de les arrêter, explique Lindon Pronto, expert en gestion des incendies de forêt à l'Institut forestier européen.

C'est pourquoi il est nécessaire d'agir pour développer des outils permettant de "gérer les incendies dans la phase de prévention, pendant la phase opérationnelle et également après l'incendie", ajoute M. Pronto.

-"Eviter une catastrophe" -

Comme 29 entreprises du monde entier, Dryad est en lice pour décrocher un prix de plusieurs millions de dollars, encourageant le développement de solutions pour éteindre les incendies de manière autonome en moins de 10 minutes.

Au cours de la démonstration effectuée le 27 mars par Dryad - la première pour un drone de détection piloté par ordinateur, selon l'entreprise - un incendie factice a été lancé. Il est détecté par des capteurs disséminés dans la forêt à partir des produits chimiques présents dans la fumée

Les signaux sont ensuite transmis à l'entreprise, qui libère à distance le drone. L'appareil, d'environ 2 mètres de diamètre, s'est alors hissé au-dessus des arbres, traçant une trajectoire en zigzag pour repérer l'emplacement précis et l'étendue de l'incendie.

Avec les informations collectées par le drone, les pompiers seraient en mesure de "réagir beaucoup plus efficacement et rapidement et d'éviter une catastrophe", affirme M. Brinkschulte.

Dryad n'a pas encore atteint l'étape finale : l'extinction du feu par le drone à l'aide d'un "canon sonique", une nouvelle technologie projetant des ondes sonores à basse fréquence pour éteindre les petits incendies.

Si elle marche, cette méthode expérimentale d'extinction acoustique éviterait au drone de transporter "de grandes quantités d'eau lourde", ce qui rendrait l'unité plus agile et plus efficace, selon le PDG de la start-up.

- Commercialisation en 2026 -

Les technologies comme celles développés par Dryad constituent un pas en avant vers l'extinction des incendies "sans mettre en danger la vie des gens", indique Lindon Pronto, originaire de Californie où les feux de forêt dévastateurs sont devenus légion.

Un ingénieur travaille sur un drone doté d'IA pour détecter les incendie de forêt, lors d'une présentation à Eberswalde, dans l'est de l'Allemagne, le 27 mars 2025 ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

En janvier, de gigantesques incendies à Los Angeles ont tué 29 personnes, rasé plus de 10.000 maisons et causé quelque 231 milliards d'euros de dégâts, selon les estimations de la société privée de météorologie AccuWeather.

C'est dans les zones où "la civilisation rencontre la nature" qu'un système autonome de prévention des incendies serait le plus avantageux, ajoute M. Brinkschulte.

Car c'est "là où le risque pour la vie et l'intégrité physique est naturellement le plus élevé".

L'entreprise espère commercialiser le drone en 2026, avec une première utilisation probablement en dehors de l'Europe.

"Ces systèmes doivent encore disposer d'un cadre réglementaire pour pouvoir fonctionner commercialement", justifie le PDG, ajoutant que Dryad visait un déploiement en Europe dans les "années à venir".

Toutefois, quelques problèmes doivent encore être résolus d'ici là : la tentative de réponse à l'incendie factice du 27 mars a été retardée par un signal GPS défectueux.