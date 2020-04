Dans les cités, le dur respect du confinement

Avec 5,8 millions de contrôles depuis le 17 mars et 359 000 procès-verbaux dressés pour non-respect des règles du confinement, ainsi que l'a annoncé Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, les forces de l'ordre ne chôment pas. Sur tout le territoire, cités difficiles comprises, la police intervient non seulement pour bien vérifier que les gens n'abusent pas des autorisations de sortie, mais aussi pour faire face à la délinquance ordinaire.

Près de 10 000 interventions quotidiennes sont comptabilisées par les services de la préfecture de police (PP) compétente sur Paris, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. Après une période de tolérance relative entre le 16 et 18 mars, entre le moment de l'annonce présidentielle du confinement et son application sur le terrain, le nombre d'interventions est allé crescendo. Pour le seul 93, les services de police sont intervenus à 81 158 reprises au 31 mars 2020. Pour le 92, 86 000 interventions ont été recensées dans le même laps de temps.

Dès le 18 mars, première consigne d'intervention dans les quartiers

En périphérie, dans les quartiers populaires, les affrontements réguliers entre jeunes et policiers témoignent qu'aucune consigne de la part des préfets ni aucun ordre n'ont été donnés aux forces de l'ordre de « lever le pied ».

« Une

