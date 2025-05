Dans le Nord, les agriculteurs bloquent à nouveau des autoroutes

Des agriculteurs bloquent l'autoroute A1 avec des tracteurs près de Lille, pour réclamer des assouplissements le 19 mai 2025 ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Des agriculteurs ont bloqué des autoroutes dans le Nord pour réclamer l'assouplissement de réglementations qu'ils jugent trop contraignantes, à quelques jours de l'examen d'une proposition de loi prévoyant notamment de faciliter le stockage d'eau et l'accès aux pesticides.

L'autoroute A1 entre Lille et Paris est fermée dans les deux sens à Seclin depuis le milieu d'après-midi par plusieurs dizaines de tracteurs, dont certains arborent des écriteaux "Macron trahison", "ras le bol des normes" ou encore "laissez-nous travailler librement ".

L'autoroute A2 ralliant Bruxelles est également fermée dans les deux sens au niveau de Marly, près de Valenciennes (Nord), ainsi que l'A25 reliant Lille à Dunkerque, a indiqué la préfecture, recommandant "très fortement" de reporter ses déplacements routiers.

"On fait l'agriculture la plus saine du monde et malgré ça, on nous met encore plus de contraintes", a affirmé Christophe Catteau, venu de Wattrelos, dans la métropole lilloise, à l'appel de la FDSEA. "L'an dernier, il y avait de l'écoute et du bon sens" mais avec le changement de gouvernement "tout a été détricoté. On vit ça comme une trahison", a t-il ajouté.

Le président de la FNSEA Arnaud Rousseau a appelé mi-mai à "de nouvelles actions" à partir du 26 mai, jour où doit débuter à l'Assemblée l'examen de la proposition de loi des sénateurs LR Laurent Duplomb et Union centriste Franck Menonville censée lever certains "contraintes" pesant sur les agriculteurs.

Le texte prévoit notamment de faciliter le stockage de l'eau, l'accès aux pesticides ou l'agrandissement des élevages, mais certaines propositions ont été retoquées en commission.

Les nombreux amendements au texte, "au lieu de simplifier, comme ça avait été promis, vont complexifier les choses, pire qu'avant", estime Bérengère Chombart, agricultrice à Fournes-en-Weppes, où elle produit betteraves, pommes de terre, blé ou petits pois, venue manifester sans attendre le 26 mai. "On ne peut pas accepter ça."

Elle critique notamment les mesures encadrant le stockage d'eau, alors que le Nord est en vigilance sécheresse depuis vendredi. D'autres s'inquiètent d'un agrandissement de la zone de non-traitement dans laquelle les produits phytosanitaires sont interdits à proximité des habitations.

"On est motivés parce qu'on a vraiment été pris, pour être franche, pour des cons, par rapport aux manifestations qu'on avait faites l'année dernière", explique la secrétaire général FDSEA 59, Caroline Delepierre.

Les décideurs "ne se rendent pas compte de tous les sacrifices qu'on fait à longueur d'année pour répondre aux chartes, aux protocoles (…), les normes", lance Sébastien de Conninck, maraîcher de 33 ans produisant fraises et endives à Beuvry-la-Forêt (Nord), affirmant: "On nous en met toujours plus".