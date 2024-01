Dans le foot anglais, la misogynie pas encore signalée hors jeu

Chelsea manager Emma Hayes at the final whistle following the UEFA Women's Champions League semi-final first leg match at Stamford Bridge, London. Picture date: Saturday April 22, 2023. - Photo by Icon sport

Les dérapages récurrents de Joey Barton sur les réseaux sociaux en sont un reflet éloquent : l’Angleterre du football est encore en proie à une misogynie latente. Et ce, malgré la progression fulgurante de sa sélection féminine, championne d’Europe et vice-championne du monde en titre.

Il n’y a encore pas si longtemps, c’est sur le terrain qu’il distribuait des tacles appuyés. Désormais retraité et officiellement en retrait du monde du football, Joey Barton s’est trouvé un autre champ de bataille, à savoir X. L’ancien milieu de terrain passe beaucoup de temps sur le réseau social qu’on appelait autrefois Twitter. Et pour cause, il y mène une intense croisade. Contre les « woke », contre les antiracistes, contre ceux qui ont eu le malheur de suggérer la vaccination en guise de rempart face au Covid… Bref, contre beaucoup de monde. Mais sa cible principale est toujours la même : les femmes qui officient en tant que commentatrices ou consultantes sur des matchs de foot masculin. « Les femmes ne devraient pas pouvoir parler avec une quelconque légitimité des matchs masculins » , dégaine-t-il début décembre. Un mois plus tard, il compare Lucy Ward et Eni Aluko, deux anciennes joueuses travaillant pour le diffuseur ITV, à Fred et Rose West, un célèbre couple de tueurs en série anglais. Un autre jour, l’ex de Manchester City et QPR indique qu’Aluko « est clairement dans la catégorie de Joseph Staline et Pol Pot. Elle a tué des centaines de milliers, voire des millions d’oreilles de fans de football, au cours des dernières années. » Et ce n’est qu’un échantillon.

Women shouldn’t be talking with any kind of authority in the men’s game. Come on. Let’s be serious.…

Propos de Stacey Pope recueillis par RB.

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com