Dans la tourmente, Grifols voit son bénéfice annuel baisser

( AFP / JOSEP LAGO )

Le géant pharmaceutique espagnol Grifols, dans la tourmente depuis des accusations de manipulation comptable en début d'année, a vu son bénéfice reculer l'an dernier malgré des ventes record, en raison du coût d'un important plan de restructuration.

Le groupe catalan a dégagé un profit de 59 millions d'euros, soit près de 70% de moins qu'en 2022. Cette baisse s'explique par des dépenses exceptionnelles de 147 millions d'euros dues principalement à son "plan de restructuration", souligne-t-il dans un communiqué publié jeudi.

Le leader mondial des médicaments à base de plasma sanguin a vu dans le même temps son chiffre d'affaires s'envoler pour atteindre 6,59 milliards d'euros, soit 11% de plus qu'en 2022. Il s'agit d'un chiffre "record", assure le groupe.

Ces résultats surviennent plus d'un mois et demi après la publication d'un rapport du fonds activiste américain Gotham City Research, qui a accusé Grifols de manipulation comptable, plongeant l'entreprise dans la tourmente.

Le titre du géant pharmaceutique, qui conteste formellement toute irrégularité, a lourdement chuté en Bourse après ces accusations, perdant en quelques jours 40% de sa valeur. Depuis, l'entreprise basée à Barcelone a néanmoins récupéré le terrain perdu.

Gotham City Research a notamment reproché à Grifols de consolider dans ses comptes les résultats de deux sociétés, Haema et BPC Plasma, alors qu'il n'a plus de participation directe dans ces entités et que leurs résultats sont déjà intégrés à ceux de sa filiale Scranton Enterprises.

En réponse, le groupe catalan a annoncé une action judiciaire pour "les dommages importants causés" par ces accusation "sur le plan financier" et de "la réputation", accusant le fonds américain de s'être enrichi lors de cet épisode en pariant sur la baisse du titre Grifols.

Le gendarme boursier espagnol (CNMV) a depuis ouvert une enquête sur les pratiques comptables de Grifols, mais aussi sur Gotham City Research. Son président Rodrigo Buenaventura a assuré mardi que les investigations se poursuivaient et pourraient durer encore quelques semaines.

Dirigé jusqu'en décembre dernier par Victor Grifols, petit-fils du fondateur de l'entreprise, Grifols a multiplié ces dernières années les rachats d'entreprises, ce qui a pesé sur son endettement.

Le géant pharmaceutique, qui a des activités dans 110 pays, prévoit néanmoins une amélioration de sa rentabilité cette année, grâce aux effets de son plan de restructuration, qui devrait se traduire par 2.300 suppressions de postes sur un total de 24.000 dans le monde.