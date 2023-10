Danny Drinkwater prend sa retraite

Fini les blagues bancales sur son nom de famille.

C’est le genre de joueur pour lequel il aurait été possible de dire qu’il était déjà à la retraite, et beaucoup y auraient sûrement cru. Sans club depuis un an et l’expiration de son contrat à Reading, Danny Drinkwater a annoncé sa retraite sur le podcast « High Performance » ce lundi. À 33 ans, l’ex-international anglais (trois sélections) dit adieu à un sport pour lequel il a « perdu son amour » , alors qu’il « a été sa vie depuis ses six ans. » …

CD pour SOFOOT.com