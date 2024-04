information fournie par So Foot • 17/04/2024 à 17:12

Daniele De Rossi revient sur le malaise d’Evan Ndicka : « Personne ne voulait continuer à jouer »

Le soulagement de la semaine.

Lors du match entre la Roma et l’Udinese ce dimanche, Evan Ndicka a causé une grande frayeur à tout le monde en s’effondrant sur le terrain. Si le jeune homme a rapidement été conduit à l’hôpital, les joueurs ont décidé de ne pas reprendre la rencontre. Daniele De Rossi est revenu sur cet incident en conférence de presse ce mercredi, confirmant que l’Ivoirien ne souffrait d’aucune anomalie cardiaque. « Il va bien, a déclaré l’entraîneur romain. Le pneumothorax dont il souffre est quelque chose d’embêtant et de douloureux, mais heureusement, si on peut dire, il ne souffre pas de ce que nous craignions quand il s’est effondré sur le terrain. » …

FL pour SOFOOT.com