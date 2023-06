Daniel Lauclair : « Pour la traduction de Luis Enrique, j’avais envie de mettre du sel »

Luis Enrique se rapproche du banc du Paris Saint-Germain. En France, l’Asturien est indéniablement lié à Daniel Lauclair, depuis un doublage devenu culte dans l'émission Tout Le sport en 2017. Entretien avec le mythique journaliste de France Télévisions, à lire avec un accent espagnol caricatural.

Bonjour Daniel ! Votre intervention dans Tout Le sport a été réalisée dans le cadre du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions 2016-2017. Comment aviez-vous préparé votre sujet ?

Déjà, on va dire une chose : c’est important que vous le notiez, car les gens ne savent rien, et on ne m’appelle jamais pour me demander le pourquoi. Il faut savoir que globalement, et je fais exprès de ne pas dire tout le monde, mon intervention avait été hyper bien appréciée. Après, je me demande si les réseaux sociaux ne font pas passer cela pour une bourde. La vérité, c’est que ce n’était pas du tout une bourde. Vous avez bien résumé le contexte, le PSG recevait le Barça. Dans le journalisme télé, il y a des salles de mixage. Là, un camarade du service des sports avait fait le sujet dans la matinée. Tous les journalistes du service des sports, de la politique ou d’ailleurs se rendent des services : « T u peux faire la voix d’untel ? » Dans l’après-midi, on m’a demandé ce service, je l’ai fait. Là, ce n’est pas vraiment du doublage, car nous ne sommes pas au cinéma, mais pour faire simple, il fallait une voix d’homme pour traduire Luis Enrique après quelques mots d’amorce et terminer avant la fin de son élocution.…

Propos recueillis par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com