Dani Olmo profite de ses vacances pour apprendre un dialecte ghanéen

Apprendre en s’amusant.

Actuellement en vacances avec son coéquipier du côté du RB Leipzig Benjamin Henrichs, Dani Olmo en profite pour apprendre le Twi, un dialecte local ghanéen. L’international allemand, dont la mère est ghanéenne, se charge d’instruire son jeune coéquipier espagnol. Dans une vidéo postée par le duo, on peut notamment entendre l’international espagnol, hilare, lâcher un « my brother comes from Ghana (mon frère vient du Ghana, en VF) ».…

TB pour SOFOOT.com