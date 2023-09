information fournie par So Foot • 06/09/2023 à 12:45

Dani Carvajal remet en cause le statut de victime de Jenni Hermoso

Une prise de position pour le moins inattendue.

Depuis le 20 août dernier et le sacre de l’Espagne au Mondial 2023, le scandale entourant Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole accusé d’avoir embrassé de force l’attaquante Jenni Hermoso, a relégué la performance sportive au second plan. Les casseroles sont tombées les unes après les autres sur le boss de la RFEF, suspendu 90 jours par la FIFA. Dani Carvajal, lui, a préféré botter en touche, mais semble dévisser son coup. « Nous admettons que le comportement du président était inapproprié, mais il appartiendra aux autorités de déterminer si Jenni Hermoso est une victime ou non » , a-t-il déclaré au micro de Onda Cero.…

EL pour SOFOOT.com