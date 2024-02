information fournie par So Foot • 07/02/2024 à 22:57

Dani Alves, un procès sous haute tension

Accusé de viol depuis plus d'un an, Dani Alves était jugé depuis lundi par la justice espagnole. Trois jours de procès où les versions des deux camps se sont affrontées, alors que la décision du tribunal devra encore se faire attendre.

Il aura fallu attendre mercredi en fin d’après-midi pour le voir prendre la parole, en conclusion de trois jours de procès. Décrit comme impassible face aux multiples témoignages donnés devant le tribunal supérieur de justice de Catalogne, Daniel Alves a livré sa version des faits. Dans un procès suivi par plus de 270 journalistes, l’ancien défenseur brésilien a assuré que la relation sexuelle était consentie. La plaignante, quant à elle, réclame une peine maximale de douze ans de prison, tandis que la procureure a requis neuf ans derrière les barreaux pour l’ancien international auriverde .

« Il m’a fait beaucoup de mal »

Depuis lundi, l’ancien latéral du Barça est jugé pour des faits qui se seraient déroulés dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022, dans une boîte de nuit de Barcelone. Le procès s’est ouvert par le témoignage de la victime présumée, à huis clos pour préserver son anonymat. Une amie et sa cousine, toutes deux présentes dans l’établissement catalan au moment des faits, ont ensuite apporté certaines précisions, racontant l’horreur vécue par la jeune femme. En commençant par décrire l’état de choc dans lequel elle se trouvait en sortant des toilettes, où elle a passé une quinzaine de minutes, seule avec Alves. « Il m’a fait beaucoup de mal », avait-elle tout de suite dit selon les deux témoins. « Elle ne dort plus, elle prend des médicaments, elle sort à peine de chez elle », abondait sa cousine devant la juge, avant de décrire une ambiance « malsaine » tout au long de la soirée avec l’ancien joueur et son ami, Bruno.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com