Dani Alves devrait bien être jugé pour agression sexuelle en Espagne

L’étau se resserre.

Le tribunal de Barcelone a notifié ce mardi une ordonnance de renvoi à l’encontre de Dani Alves, qui stipule que les preuves sont suffisantes pour justifier un procès. Après plusieurs mois d’enquête, les déclarations de la victime et des témoins ont apporté des preuves suffisantes, et la notification du tribunal assure quasiment que l’ancien joueur du FC Barcelone sera jugé pour des faits d’agression sexuelle survenus dans une discothèque de Barcelone le 30 décembre 2022. La défense et l’accusation ont cinq jours pour argumenter sur l’acquittement ou la condamnation du joueur, et préciser la peine adaptée dans le cas d’une condamnation. Le défenseur a demandé l’annulation de la procédure ainsi que le classement sans suite de l’affaire, et sera fixé dans cinq jours sur la potentielle date de son procès.…

CD pour SOFOOT.com