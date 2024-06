Dan Ndoye, un crack chez les Helvètes

Baladé aux quatre coins de l'attaque suisse depuis le début du tournoi, Dan Ndoye a livré un match plein contre l'Allemagne, s'offrant au passage un premier but en sélection. Preuve que le jeune attaquant encore tendre aperçu du côté de l'OGC Nice il y a quelques années a bien grandi.

Il existe une scène moins prestigieuse pour inscrire son premier but international. Dan Ndoye a choisi un match de l’Euro face à l’Allemagne de Manuel Neuer, chez elle, dans un choc décisif pour la suprématie du groupe A. Ou comment saisir l’opportunité de faire encore grimper une notoriété déjà grandissante. « Franchement, ce qui m’a fait le plus bizarre, c’est quand on a commencé à le voir dans des publicités ! Il y a quelques années, avant les Coupes du monde ou les Euros, on voyait les spots à la TV avec Shaqiri et tous les autres. Mais là, voir Dan, ça m’a fait quelque chose », glissait il y a quelques jours au média suisse Blick sa petite sœur Eva, 18 ans et présente en Allemagne pour le soutenir. Il semblerait qu’il lui faille commencer à s’habituer.

L’ascension express

Un décollage pas forcément attendu par les suiveurs de la Ligue des talents hexagonale, en particulier les supporters de l’OGC Nice. En une saison sur la côte d’azur (en 2020-2021), le jeune offensif n’a pas vraiment marqué les esprits avant de retrouver le championnat suisse (au FC Lausanne-Sport, autre propriété d’Ineos) pour mieux rebondir et s’épanouir à Bâle puis, la saison passée, sous les ordres de Thiago Motta à Bologne. Des débuts poussifs qui collent avec son début d’Euro, marqué jusqu’ici par une certaine maladresse dans le dernier geste face à la Hongrie (et un but refusé pour hors-jeu). « Je suis très heureux, forcément. Je sais qu’on a parlé de mon efficacité cette semaine, mais je n’étais pas inquiet. J’ai fait taire mes détracteurs », se félicitait-il d’ailleurs après le nul face à la Mannschaft .…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com