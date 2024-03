Daisuke Matsui : « Ce dont j’ai envie, c’est de retourner en France »

Daisuke MATSUI - 06.02.2010 - Grenoble / Auxerre- 23eme journee de Ligue 1 Photo : Jean Paul Thomas / Thomas Pictures / Icon Sport - Photo by Icon Sport

Le mois dernier, Daisuke Matsui a mis un terme à sa carrière professionnelle, à l'âge de 42 ans. Depuis son domicile dans le centre-ville de Tokyo, le milieu passé par Le Mans, Saint-Étienne, Grenoble et Dijon revient, entre autres, sur sa jeunesse, sa longue aventure avec la France et ses ambitions. Entretien en français LV1.

Cela fait douze ans que tu as quitté la France, mais tu gardes une bonne cote de sympathie dans l’Hexagone. Comment l’expliques-tu ?

Disons que par rapport aux autres joueurs, j’étais original ! (Rires.) Je pense avoir grandi grâce à la France et ses supporters. Les fans m’ont beaucoup soutenu et apprécié, c’est cette bonne relation sur le long terme qui m’a permis de maintenir un lien d’affection avec ce pays. À 15 ans, j’avais même passé un essai pour intégrer le centre de formation du Paris Saint-Germain. Tout s’était bien passé, j’avais même eu une offre, mais je n’ai pas donné suite et j’ai décidé de rester au Japon. Et quelques années plus tard, j’ai pu accéder à ce championnat où j’ai passé de très bons moments.…

Entretien réalisé avec Koji Kuriki, traducteur.

Propos recueillis par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com