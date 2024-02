information fournie par So Foot • 11/02/2024 à 14:28

D1 féminine : polémique sur les conditions de diffusion

Une pensée pour les Guingampais.

Le match de D1 féminine entre Guingamp et Fleury disputé ce samedi (victoire guingampaise 3-1) a donné lieu à une scène plutôt inhabituelle en cabine de presse. Diffusée sur le canal de la Fédération français de football, FFF TV, la rencontre s’est en effet déroulée sur le terrain 1 du centre de formation de l’EAG et dans des conditions météorologiques difficiles, mêlant pluie et vent. De quoi, déstabiliser les journalistes présents sur place, à commencer par le commentateur, très en colère quant aux moyens mis à leur disposition : « Là, ils vont m’entendre. Tu ne dis rien, mais je dirais que la table de mixage est foutu. Fais chier ! Putain, le matériel.. putain.. ils font n’importe quoi ! J’en ai marre de ce club de merde ! Pour nous, c’est le dernier match. » …

AB pour SOFOOT.com