D1 féminine : Match fou entre Guingamp et Paris, Bordeaux relégué sans jouer

Pluie de buts sur la D1 féminine !

À l’occasion de la 20 e journée de championnat, trois rencontres se déroulaient ce samedi après-midi sur les pelouses hexagonales. Et il y a eu du spectacle ! À Roudourou d’abord, où Paris et Guingamp se sont séparés sur un nul animé (3-3). Les deux équipes se sont répondues une première fois avec Tabitha Chawinga (30 e ) et Antonie Stárová (33 e , sur penalty), une deuxième fois avec des buts de Marie-Antoinette Katoto (58 e ) et Nina Richard (67 e ), puis une troisième fois avec Maiwen Renard (75 e ) et Sandy Baltimore (78 e ). Ce nul fait surtout les affaires d’En Avant, qui empoche un point précieux en vue du maintien.…

JF pour SOFOOT.com