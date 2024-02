D1 Arkéma : Le PSG s'impose, Saint-Etienne renverse Reims

Paris s’amuse avec Guingamp.

Le PSG s’est régalé en match en retard de la sixième journée de D1 Arkéma samedi. Mises sur orbite par un golazo d’Elisa De Almeida, puis un but de Tabita Chawinga, les Parisiennes ont déroulé après la pause avec un doublé de Grace Geyoro notamment. Deux matchs en retard de la 12e journée avait aussi lieu cet après-midi. Si Havraises et Bordelaises se sont quittées dos à dos, Saint-Etienne et Reims ont offert un sacré match et un festival de buts aux supporters présents en tribunes (4-3). Un succès arraché dans les 10 dernières minutes, pour des Stéphanoises qui peuvent encore croire à l’Europe.…

JF pour SOFOOT.com