D'"En marche!" à "Renaissance", les grandes dates du mouvement d'Emmanuel Macron

D'"En marche!" à "Renaissance", futur nom du parti présidentiel annoncé jeudi, les temps du navire macroniste, lancé en 2016 en vue de la conquête de l'Elysée.

Emmanuel Macron, lors d'un meeting d'En Marche! en 2016, à Paris ( AFP / THOMAS SAMSON )

En marche !

Le 6 avril 2016, Emmanuel Macron, ministre de l'Economie sous la présidence de François Hollande (PS), lance le mouvement En Marche!, se disant "ni à droite, ni à gauche".

Débute fin mai une vaste opération de porte-à-porte menée par des "marcheurs" en vue d'un "diagnostic" livré après l'été.

Le 30 août, Emmanuel Macron démissionne du gouvernement. Le 10 décembre, devant 15.000 personnes réunies Porte de Versailles, il se présente comme le "candidat du travail" à l'élection présidentielle.

Le 8 mai 2017, Emmanuel Macron élu président quitte la tête du parti. Richard Ferrand, secrétaire général, présente son nouveau nom: La République en marche (LREM).

LREM remporte une majorité absolue aux élections législatives (314 députés ou apparentés), mais n'arrive qu'en 4e position aux sénatoriales.

Premiers accrocs

En novembre 2017, une centaine d'adhérents claquent la porte du parti en dénonçant "un mode d'organisation digne de l'Ancien Régime" et "un culte de la personnalité" envers Emmanuel et Brigitte Macron.

Le 18, Christophe Castaner, seul candidat, est élu à l'unanimité moins deux abstentions à la tête de LREM par 200 adhérents tirés au sort et votant à main levée.

Christophe Castaner nommé à l'Intérieur, Stanislas Guerini (ex-PS) prend sa succession fin 2018. "Nous avons été certainement en tant que majorité trop lointains, trop technocrates, trop sûrs de nous", dit-il alors que tonne la colère des "gilets jaunes".

LREM revendique alors 400.000 adhérents, dont 100.000 "actifs". Aucune cotisation n'est réclamée et l'adhésion à un autre parti est autorisée.

Le député Sébastien Nadot vote contre le projet de budget et devient en 2018 le premier "marcheur" exclu du groupe LREM à l'Assemblée.

Début 2019, cinquante députés LREM s'abstiennent sur la proposition de loi "anticasseurs". LREM est devancé par le Rassemblement national (RN) lors des élections européennes. En juillet, des permanences de députés LREM sont dégradées après la ratification du traité de libre-échange "Ceta", marquée par 52 abstentions au sein du groupe.

Perte de la majorité absolue

Cédric Villani, qui refuse de se "rapprocher" de Benjamin Griveaux pour les élections municipales à Paris, est exclu du parti en janvier 2020. LREM ne parviendra à conquérir aucune grande ville lors du scrutin.

Début mars, la décision du gouvernement de recourir au 49-3 pour la réforme des retraites provoque de nouveaux départs.

Les défections au fil de l'eau, jusqu'à la formation d'un 9e groupe politique à l'aile gauche et d'un 10e à l'aile droite, font perdre la majorité absolue (289 sièges) au sein de l'hémicycle à LREM en mai 2020.

Le 10 septembre, Christophe Castaner est élu président des députés LREM en remplacement de Gilles Le Gendre. Le numéro deux Pierre Person accuse le parti présidentiel de ne plus "produire des idées neuves" et démissionne. Le parti subit une déroute aux régionales et départementales de 2021.

Ralliements

Une enquête préliminaire sur l'origine non détaillée de 144.000 euros reçus par LREM pour la campagne de 2017 est classée sans suite en juin 2021 mais deux de ses responsables reçoivent un rappel à la loi.

Dans une rare marque d'indépendance du groupe LREM vis-à-vis d'Emmanuel Macron, réticent sur le sujet, M. Castaner et son groupe soutiennent en février 2022 l'allongement du délai légal de l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

Les principales dates de la vie publique d'Emmanuel Macron ( AFP / )

La Macronie accueille de nouvelles figures de la droite, comme Eric Woerth ou Jean-Pierre Raffarin, et des rangs socialistes, tels François Rebsamen ou Manuel Valls.

A la veille de l'élection présidentielle, le groupe parlementaire compte 267 députés et apparentés.

Macron réélu, LREM change de nom

Le 24 avril 2022, Emmanuel Macron est réélu président de la République avec 58,54% des voix face à Marine Le Pen.

Jeudi 5 mai, LREM est rebaptisé "Renaissance", "parti populaire qui a vocation à être ouvert" aux citoyens et élus "d'où qu'ils viennent", selon son délégué général Stanislas Guerini.

Celui-ci annonce la création d'"Ensemble", une confédération rassemblant Renaissance et les partis de François Bayrou (Modem) et Edouard Philippe (Horizons) en vue des législatives.