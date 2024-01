Cyril Garcia : « On veut se confronter à toutes les stars du PSG »

Gardien et capitaine de l’US Revel, club de R1 qui recevra le Paris Saint-Germain en Coupe de France ce dimanche au stade Pierre-Fabre de Castres, Cyril Garcia a connu de nombreuses péripéties dans sa carrière. Montée en Ligue 2 et signature pro envolées avec Luzenac, chômage, blessures graves, il raconte son histoire avant un match de gala au goût de revanche.

Quelles pensées traversent l’esprit d’un gardien amateur à quelques jours d’un match contre le PSG ?

Je ne me mets pas de pression particulière, je sais ce qui nous attend, je vais sûrement être très sollicité. Le soir quand je me couche, je pense à plusieurs scénarios, bien plus que pour des matchs de championnat classiques, mais je me sens détendu. Ça doit être l’âge qui fait ça ! (Rires.) Les jeunes sont comme des fous, c’est logique. À l’unanimité dans le vestiaire, on veut que toutes les stars de Paris soient là pour pouvoir se confronter à eux. On est peut-être un peu suicidaires, mais quitte à vivre ce moment, autant que ça se passe avec tout le monde.…

Propos recueillis par Maël Russeau // Photos : Idriss Imelhaine pour SOFOOT.com