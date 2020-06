Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CureVac lance des essais cliniques sur un vaccin contre le coronavirus Reuters • 17/06/2020 à 15:34









CUREVAC LANCE DES ESSAIS CLINIQUES SUR UN VACCIN CONTRE LE CORONAVIRUS par Ludwig Burger FRANCFORT (Reuters) - La biotech allemande CureVac sera le deuxième laboratoire du pays, après sa rivale BioNTech, à tester sur des humains un vaccin contre le coronavirus, en vue d'une éventuelle approbation mi-2021. L'essai, qui a obtenu le feu vert des autorités allemandes de la santé, sera réalisé sur 144 volontaires en Allemagne et en Belgique, qui recevront différentes doses du vaccin, tandis que 24 autres recevront un placebo. Les premiers résultats significatifs pourraient être connus en septembre ou octobre, et le vaccin pourrait obtenir l'approbation mi-2021, a dit Franz-Werner Haas, directeur général par intérim de CureVac, lors d'une téléconférence de presse. L'autorité allemande, l'Institut Paul Ehrlich, a déclaré que si les résultats des essais s'avéraient "très bons", une demande d'approbation du vaccin était même possible au début de l'année prochaine. (Ludwig Burger, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)

