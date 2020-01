Edel Gonzalez, 41 ans, ex-juge cubain, assure qu'il n'a rien d'un dissident. Il est à Madrid, en cette matinée glaciale, dans une salle de conférences, pour proposer un dialogue « inclusif, interne, national » entre l'État et les opposants sur les droits humains et les emprisonnements politiques. « Je ne viens ni au nom de l'État cubain ni de l'opposition, répète-t-il. Je suis ici pour représenter le peuple cubain qui veut progresser dans la défense des droits humains. » Il croit qu'on peut changer le système de l'intérieur.Les deux ONG qui l'ont convié, Prisoners Defenders et Civil Rights Defenders, sont plus sceptiques. Le cas de José Daniel Ferrer, arrêté le 1er octobre 2019, accusé de kidnapping et de blessures en raison de preuves fabriquées selon Prisoners Defenders, est dans tous les esprits. Les ONG présentent des chiffres glaçants qui font de Cuba la plus grande prison du monde : 90 300 personnes derrière les barreaux, soit, avec une population de 11 millions d'habitants, 794 pour 100 000. Le plus haut ratio de la planète. Ces données inédites, vérifiées par des sources diplomatiques, sont fondées, selon Javier Larrondo, directeur de Prisoners Defenders, sur « des documents internes du régime » récoltés depuis février 2019. Elles contredisent le gouvernement cubain qui, en 2012, via le journal Granma, déclarait 57 336 prisonniers.Lire aussi Le monde en 2030 ? Amérique latine, la fin de la vague...