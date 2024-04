information fournie par So Foot • 21/04/2024 à 20:55

Crystal Palace défonce West Ham avec un golazo d’Eze

Pas facile de dire rapidement dix fois de suite « golazo d’Eze ».

Lors du festival du Palais de Cristal face au Jambon de l’Ouest ce dimanche après-midi (5-2), Jean-Philippe Mateta s’est illustré en marquant un doublé en seconde période, mais également en offrant à Eberechi Eze l’occasion d’inscrire un golazo qui réussirait même à faire se lever un paralytique de son canapé. Bien servi en profondeur, Mateta voit sa frappe croisée repoussée du bout du pied par Lukas Fabianski, mais Eze traine au second poteau et fait rentrer le cuir au fond des filets, non pas en le poussant posément, mais avec un ciseau acrobatique de toute beauté.…

JD pour SOFOOT.com