Cryptomonnaies: FTX vend une participation dans Anthropic (IA) 884 millions de dollars

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

Les liquidateurs de FTX vont vendre deux tiers de la participation que détient la plateforme de cryptomonnaies au capital de la start-up d'intelligence artificielle (IA) Anthropic pour 884 millions de dollars, montant qui servira à indemniser créanciers et clients de l'ancien géant des devises numériques.

Parmi les investisseurs se portant acquéreurs de ces parts figurent le fonds souverain émirati ATIC, qui met sur la table 500 millions de dollars, selon un document publié lundi par les liquidateurs.

Ces derniers réalisent une plus-value conséquente en cédant les deux tiers d'une participation de 7,8%, acquise pour environ 500 millions de dollars en 2021.

Anthropic est l'une des jeunes sociétés de l'IA générative les plus prometteuses et a déjà reçu plusieurs milliards de dollars d'investissements d'Amazon et de Google.

Avant cette cession, les liquidateurs de FTX avaient recouvré environ 6,4 milliards de dollars en numéraire.

Leur chef de file, John Ray, a indiqué qu'avec la remontée des cours de la plupart des cryptomonnaies, la valeur des actifs de FTX s'était appréciée.

Il a indiqué prévoir de rembourser intégralement les clients de la plateforme dont les fonds avaient été bloqués, c'est-à-dire environ 9 milliards de dollars.

Un temps deuxième plus importante plateforme d'échanges de cryptomonnaies, FTX a implosé en novembre 2022 lorsque des clients, inquiets de la gestion de leur argent, ont cherché à opérer des retraits massifs.

Le cofondateur et patron de la société, Sam Bankman-Fried, a été reconnu coupable, début novembre, de fraude pour avoir détourné, sans leur accord, des milliards de dollars vers la société de trading Alameda.

Un juge fédéral de Manhattan doit se prononcer jeudi sur sa peine. Le procureur fédéral de Manhattan, Damian Williams, a recommandé une peine de 40 à 50 années de réclusion.

Ses avocats ont eux suggéré une peine de 5 à 6 ans et demi de prison.