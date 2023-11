Crypto Wire - Quelle est la prochaine étape pour Binance ?

par Elizabeth Howcroft

29 novembre -

Plus, les saisies de crypto-monnaies en Israël

Le monde de la cryptographie est aux prises avec les retombées des accusations portées par les États-Unis contre Binance. Le prix du bitcoin grimpe, dépassant les 38 000 dollars pour atteindre son plus haut niveau depuis mai 2022. Voici ce qu'il faut savoir:

1. Comment les escroqueries au "dépeçage de porc" sont devenues une industrie cryptographique d'un milliard de dollars

2. Un nouveau front cryptographique émerge dans la lutte contre le financement militant en Israël

3. Binance enregistre des sorties de fonds de 956 millions de dollars après que Zhao se soit retiré pour régler l'enquête américaine

Cela faithuit jours que Changpeng Zhao , le fondateur de l'échange géant de crypto-monnaies Binance, s'est retiré et a plaidé coupable d'avoir enfreint les lois américaines contre le blanchiment d'argent. Les procureurs ont déclaré que l'accord de règlement de 4,3 milliards de dollars était l'une des plus importantes pénalités imposées aux entreprises dans l'histoire des États-Unis. Lenouveau directeur général, Richard Teng , aura beaucoup à faire. Binance fait toujours l'objet d'une action en justice de la SEC . Par ailleurs, dans le cadre de l'accord conclu la semaine dernière, les autorités américaines soumettront Binance à une "surveillance financière" de cinq ans de la part du Financial Crimes Enforcement Network du Trésor américain (FinCEN).

Cela signifie que le FinCEN aura accès aux livres, aux registres et aux systèmes de Binance et qu'il supervisera tous les changements nécessaires pour rendre Binance conforme aux règles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions. Des avocats et d'anciens régulateurs affirment que ces mesures sont inhabituelles, difficiles et coûteuses. Toutefois, les investisseurs estiment que Binance devrait être en mesure de faire face aux coûts de mise en conformité supplémentaires et au coût des amendes américaines. M. Teng a publié un message sur les réseaux sociaux mercredi: "Les fondamentaux de notre activité sont TRÈS solides

Àla suite du plaidoyer de culpabilité de Zhao, Binance a enregistré des sorties de fonds de l'ordre de 956 millions de dollars , selon la société de données Nansen, qui a déclaré que ce montant était faible par rapport aux plus de 65 milliards de dollars d'actifs restants sur Binance. M. Zhao a plaidé coupable à Seattle, aux États-Unis, et ses avocats ont demandé au juge américain de l'autoriser à rentrer chez lui, aux Émirats arabes unis, à l'adresse , en attendant sa condamnation. Mais un juge a décidé lundi qu'il devait rester aux États-Unis pour le moment.

Mercredi, la Securities and Exchange Commission des Philippines a déclaré qu'elle bloquait l'accès à Binance

dans le pays. L'autorité de régulation a déclaré que l'opérateur de Binance n'était pas une société enregistrée aux Philippines et qu'il opérait sans licence . Il a également demandé à Google et à Meta d'interdire les publicités en ligne de Binance dans le pays, et a averti les personnes qui convainquent les gens d'investir dans la plateforme qu'elles pourraient être tenues pour pénalement responsables.

Bien que les experts affirment que les crypto-monnaies représentent une part relativement faible du financement du terrorisme, les États-Unis ont déjà déclaré qu'ils prenaient des mesures préventives pour empêcher que la technologie ne soit plus largement utilisée à des fins de financement illicite. Pour en savoir plus sur le rôle des crypto-monnaies dans le financement du terrorisme, cliquez ici .

L'essentiel des crypto-monnaies

* Bitcoin Group: Une société allemande a déclaré qu'elle prenait des mesures pour améliorer ses contrôles internes, après que l'autorité de régulation a déclaré qu'il y avait de "graves déficits" dans sa filiale.

* la "tokenisation": Le FMI, la Banque mondiale et la BRI collaborent pour transformer certains instruments financiers en jetons cryptographiques.

* Plus de tokenisation: Les gestionnaires d'investissement britanniques ont obtenu le feu vert pour développer des fonds tokenisés, selon un organisme professionnel.

* Contagion financière: Le Conseil mondial de stabilité financière a déclaré que des mesures supplémentaires pourraient être nécessaires pour empêcher les problèmes des entreprises de crypto-monnaies complexes de déstabiliser le système financier au sens large.

* Do Kwon: Un tribunal du Monténégro a déclaré qu'il avait approuvé l'extradition de Do Kwon, l'homme derrière TerraUSD . Les États-Unis et la Corée du Sud le réclament tous deux, et un ministre décidera de sa destination.

* Faillite de Genesis: Le banque de crypto-monnaies Genesis Global a poursuivi Gemini Trust Co, essayant de récupérer plus de 689 millions de dollars de retraits de ses clients.

Graphique des crypto-monnaies

Selon les données de CoinMarketCap.com, environ un dixième du marché des cryptomonnaies est constitué de jetons de "couche deux". Il s'agit de jetons appartenant à des projets construits au-dessus des blockchains de "couche 1" telles que Bitcoin et Ethereum. Ils sont généralement considérés comme un indicateur du sentiment à l'égard des projets auxquels ils sont liés. Mais ils sont aussi extrêmement volatils, ce qui attire les transactions spéculatives.

Avec l'augmentation récente des prix des cryptomonnaies, les jetons dits "de niveau 2" ont également pris de la valeur. Le plus grand de ces jetons s'appelle Matic, et il a fait un bond de 20 % en un mois, selon CoinGecko. Néanmoins, les cinq plus grands jetons de "couche 2" sont tous en baisse par rapport à leurs plus hauts niveaux historiques.

Cliquez ici pour lire la chronique Cryptoverse de cette semaine.

Ce que je lis

* le "dépeçage de cochons" est une industrie criminelle d'un milliard de dollars, dans laquelle les escrocs cultivent la confiance avec leurs victimes puis les persuadent d'investir dans des cryptomonnaies frauduleuses. Reuters a retracé au moins 9 millions de dollars liés à de telles escroqueries sur un compte enregistré au nom d'un représentant bien informé d'un groupe commercial chinois en Thaïlande. Lire l'enquête complète ici.

* Une ville de montagne du sud-ouest de la Chine est devenue une plaque tournante pour les personnes à la recherche d'une discussion ouverte et d'un lieu d'échange d'idées. Elle a attiré des lecteurs de tarots, des artistes et des entrepreneurs en technologie, qui vivent comme un nouveau type de nomade numérique. Voici ce qu'il faut savoir sur Dali.

* Le monde de la cryptographie s'enthousiasme à l'idée que les ETF bitcoin spot obtiennent l'approbation des autorités de régulation. Cependant, certains noms bien établis dans le monde de la cryptographie évitent de lancer un ETF bitcoin, estimant que le domaine est trop encombré et qu' il n'y aura pas assez de demande pour compenser les coûts de réglementation et de marketing.