Crypto Wire : Mises à jour des ETF bitcoin

par Elizabeth Howcroft

3 janvier -

De plus, il n'y a pas de second procès pour Bankman-Fried.

Les articles les plus lus cette semaine

* Le bitcoin dépasse les 45 000 dollars et atteint un pic de 21 mois à l'aube de la nouvelle année

* Sam Bankman-Fried ne fera pas l'objet d'un second procès

* L'ARK de Cathie Wood investit dans un ETF de contrats à terme sur le bitcoin et vend des actions de Coinbase

L'attention des marchés cryptographiques est fermement concentrée sur les demandes d'ETF bitcoin par divers gestionnaires d'actifs, qui attendent l'approbation de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC). Quatorze gestionnaires d'investissement espèrent obtenir l'approbation de la SEC pour les produits qu'ils proposent, sans que l'on sache si et quand cela se produira. Toutefois, vers la fin du mois de décembre, certaines entreprises ont mis à jour leurs demandes. Le 29 décembre, BlackRock Asset Management, VanEck, Valkyrie Investments, Bitwise Investment Advisers, Invesco Ltd, Fidelity, WisdomTree Investments et une coentreprise entre Ark Investments et 21Shares avaient tous soumis de nouveaux documents distributeur les accords conclus avec leurs teneurs de marché pour garantir la liquidité et l'efficacité des transactions. BlackRock avait déjà mis à jour son dossier en décembre pour permettre les rachats en espèces . Le 10 janvier - mercredi prochain - est devenu une date clé, car c'est à cette date que la SEC doit décider d'approuver ou de rejeter la proposition conjointe d'ARK et de 21Shares. Les émetteurs s'attendent à ce que la SEC approuve plusieurs demandes en même temps. Des personnes connaissant bien le processus de dépôt ont déclaré à Reuters que les émetteurs qui avaient respecté les délais de dépôt des révisions avant la fin de l'année pourraient être en mesure de lancer leurs produits d'ici le 10 janvier. Les émetteurs qui ont été autorisés à se lancer à cette date pourraient être informés dès mardi ou mercredi (today), ont déclaré les sources.

Entre-temps, les procureurs ont décidé de ne pas organiser un deuxième procès pour Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX qui a été reconnu coupable de sept chefs d'accusation de fraude et de conspiration en novembre.

Il devait être jugé en mars pour une deuxième série de chefs d'accusation, à savoir violation des règles de financement des campagnes électorales, association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de corruption à l'étranger et association de malfaiteurs en vue d'exploiter une entreprise de transmission de fonds sans licence, mais les procureurs américains ont décidé que cela n'aurait pas lieu. Les procureurs ont déclaré fin décembre qu'il y avait "un fort intérêt public " à résoudre l'affaire plus rapidement. La plupart des preuves qui pourraient être présentées lors du second procès ont déjà été vues lors du premier, ont-ils déclaré, et un second procès n'aurait pas d'incidence sur la durée de la peine d'emprisonnement que Bankman-Fried pourrait recevoir.

Bankman-Fried est en prison et doit être condamné le 28 mars 2024. Les procureurs ont indiqué que la sentence comprendra probablement des ordonnances de confiscation et de restitution pour les victimes de ses crimes - en d'autres termes, des mesures visant à restituer les fonds volés.

L'essentiel du crypto-monnaie

* Achat de bitcoins: Cathie Wood's ARK invest a acheté 4,3 millions d'actions d'un ETF qui suit les contrats à terme sur le bitcoin, selon une note de trading.

* Do Kwon: Un juge de Manhattan a estimé que Do Kwon, l'homme à l'origine de l'effondrement du stablecoin TerraUSD, avait enfreint la loi américaine.

* Crypto au Nigeria: La banque centrale du Nigéria a levé l'interdiction des échanges de crypto-monnaies dans le pays.

* Coinbase en France: La bourse de crypto-monnaies Coinbase Global s'est enregistrée auprès de l'autorité française de régulation des marchés.

* Accord Monex 3iQ: La société de courtage japonaise Monex Group a déclaré qu'elle achèterait une participation majoritaire dans la société cryptographique canadienne 3iQ Digital Holdings.

* Changement pour Celsius: Le banque cryptographique en faillite Celsius a obtenu l'approbation d'un juge des faillites américain pour passer à l'exploitation minière de bitcoins.

Ce que je lis

* Les amateurs de crypto-monnaies comparent souvent les crypto-monnaies à l'or. Mais un ETF bitcoin spot pourrait ne pas changer la donne pour le bitcoin comme cela a été le cas pour l'or, selon Anita Ramaswamy, chroniqueuse de Reuters Breakingviews. Voici pourquoi.

* Les entreprises américaines qui ont popularisé les opérations boursières en amateur se tournent désormais vers les titres à revenu fixe. La flambée des rendements l'année dernière a incité davantage d'investisseurs particuliers à s'intéresser aux obligations.

* La production de puces électroniques de pointe est l'un des principaux domaines de concurrence entre les États-Unis et la Chine. Washington tente de ralentir l'acquisition par la Chine de la technologie des puces, mais l'histoire d'une start-up chinoise en particulier illustre les défis auxquels les États-Unis sont confrontés. Lire l'enquête de Reuters ici.