Crypto Wire : Les ETF Spot bitcoin approuvés

17 janvier -

Et maintenant?

En ce qui concerne les crypto-monnaies, la semaine a été chargée après que les autorités de régulation américaines ont donné leur feu vert aux ETF bitcoin. Les amateurs y voient un bon signe pour le bitcoin, mais les régulateurs et les autorités du monde entier continuent de mettre en garde contre les risques. Voici ce qu'il faut savoir:

1. La SEC américaine approuve les ETF bitcoin, un moment décisif pour le marché des crypto-monnaies

2. Les ETF bitcoin américains enregistrent un volume de 4,6 milliards de dollars lors de leur première journée de cotation

3. Les ETF spot bitcoin pourraient être confrontés à une bataille difficile pour élargir l'attrait du jeton

Il y a une semaine, les régulateurs ont approuvé les ETF spot bitcoin aux États-Unis, une décision attendue depuis longtemps par les marchés des crypto-monnaies.

Les amateurs de cryptomonnaies estiment que cette mesure facilite l'exposition au bitcoin sans l'acheter directement, et espèrent qu'elle attirera un nouveau groupe d'investisseurs dans le bitcoin, ce qui fera grimper le cours.

Voici une explication de ce que signifie l'approbation et une chronologie de la bataille qui a duré une décennie. Cela dit, l'approbation des produits par la SEC n'équivaut pas à une approbation du bitcoin. Dans un communiqué annonçant cette décision, la SEC a déclaré que le bitcoin est "principalement un actif spéculatif et volatil qui est également utilisé pour des activités illicites, notamment les rançongiciels, le blanchiment d'argent, l'évasion des sanctions et le financement du terrorisme" Et maintenant? Les analystes et les amateurs de crypto-monnaies ont toutes sortes d'estimations concernant le volume des flux entrants que les ETF spot bitcoin enregistreront et la hausse possible du prix du bitcoin . (Bien entendu, rien de tout cela n'est garanti.) Onze ETF bitcoin au comptant ont commencé à être négociés jeudi, et 4,6 milliards de dollars avaient changé de mains dans l'après-midi, selon les données du LSEG. Grayscale, BlackRock et Fidelity ont dominé les volumes, selon les données du LSEG.

On s'attend à un déferlement de publicité en ligne et d'autres formes de marketing, car les différents émetteurs rivalisent pour attirer les investisseurs vers leurs produits. Ils se feront également concurrence sur les frais . Certains analystes se demandent également si un ETF suivant le prix au comptant de l'éther - la deuxième crypto-monnaie la plus importante - ne serait pas le prochain. L'éther a gagné 12,7 % la semaine dernière, contre une perte globale de 3,9 % pour le bitcoin.

D'autres sont moins convaincus. Vanguard, le plus grand fournisseur de fonds communs de placement, a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de mettre à la disposition des clients des courtiers des ETF spot sur le bitcoin sur sa plateforme. Les marchés financiers traditionnels considèrent toujours les crypto-monnaies comme risquées. Deux des commissaires de la SEC ont voté contre le produit (contre trois qui ont voté en faveur) et le directeur général d'un groupe de réflexion sur la défense des investisseurs a déclaré que l'approbation des ETF était une "erreur historique". Enfin, vous souvenez-vous de la fausse approbation publiée sur le compte de la SEC sur la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter? La SEC a déclaré qu'elle travaillait avec le FBI dans le cadre de son enquête sur ce qui s'est passé. Il ne s'agissait pas d'une violation des systèmes technologiques de l'autorité de régulation, a déclaré la SEC. Un groupe d'experts du Congrès américain, dirigé par des républicains, a exigé un briefing sur ce qui s'est passé. D'autres législateurs ont demandé une enquête sur l'incident.

L'essentiel du crypto-monnaie

* La position de l'Inde: Les crypto-monnaies posent des risques importants pour les marchés émergents et n'ont pas de valeur sous-jacente, a déclaré le directeur de la banque centrale indienne.

* Corée du Sud: L'autorité de régulation financière de la Corée du Sud a déclaré que le courtage des ventes d'ETF bitcoin au comptant aux États-Unis pourrait être illégal sur les marchés locaux.

* Valorisation du Ripple: ripple prévoit de racheter 285 millions de dollars de ses actions, ce qui valorise la société à 11 milliards de dollars, ont déclaré des sources à Reuters.

* Introduction en bourse de Circle: La société à l'origine du stablecoin USDC a déposé un dossier confidentiel en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis.

* Acquisition de CoinShares: L'investisseur crypto européen CoinShares a déclaré qu'il allait acheter Valkyrie Funds, dans le cadre de ses plans d'expansion aux États-Unis.

* DCG's Genesis: L'une des sociétés de l'empire cryptographique de DCG, Genesis Global Trading, paiera une amende de 8 millions de dollars et renoncera à sa licence new-yorkaise en raison de manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de cybersécurité.

* Cryptocriminalité: Un rapport de l'ONU indique que les pirates nord-coréens utilisent les mêmes réseaux de blanchiment d'argent et de banques clandestines que les fraudeurs et les trafiquants de drogue en Asie du Sud-Est.

* Dernières nouvelles de FTX: Les parents de Sam Bankman-Fried veulent mettre fin à une action en justice visant à récupérer les paiements et les cadeaux qu'ils ont reçus de leur fils et de FTX avant son effondrement.

* Do Kwon: Le procès de la SEC contre Do Kwon et la société à l'origine de l'effondrement du stablecoin TerraUSD a été reporté pour permettre à Kwon d'être extradé et d'assister au procès.

