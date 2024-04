Cristiano Ronaldo : un coup de sang et un coup de vieux

Habitué à rayonner les semaines de quarts de finale de Ligue des champions ces dernières années, Cristiano Ronaldo a trouvé le moyen de faire parler de lui, quand bien même il a quitté l'Europe depuis quinze mois. Et ce n'est pas glorieux.

On n’avait pas besoin d’une confirmation mais, depuis son arrivée en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo rappelle que c’est bien facile de creuser dans le sable. Et on commence à se demander quand le Portugais de 39 ans touchera le fond. Un gros mois après sa célébration provocatrice face à Al Shabab – monsieur était vexé des chants pro-Messi -, CR7 a de nouveau pété son câble en demi-finale de Supercoupe d’Arabie saoudite, face à Al-Hilal, lundi. Alors que les siens se dirigeaient tout droit vers l’élimination (1-2 score final), le Portugais a sorti un combo rare : double coup de coude sur l’adversaire, carton rouge puis double menace physique sur l’arbitre. Pathétique.

Une bagarre niveau CE1

Face au Al-Hilal de Neymar (contractuellement parlant, en tout cas), large leader de Saudi Pro League avec 12 points d’avance sur Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a évacué sa frustration de la saison sans trophée qui s’annonce pour lui. S’il n’avait pas été hors jeu sur le but d’Otavio à 0-0, peut-être que la soirée aurait tourné autrement, cela dit. Toujours est-il que CR7 et les siens n’ont désormais plus aucune chance de remporter le moindre titre cette saison, ce qui a mis en rogne le quintuple Ballon d’or. On joue la 85 e minute de jeu, Al-Nassr est mené 2-0, CR7 se précipite pour jouer une touche. Mais Ali Al-Bulaihi se dresse devant lui pour le gêner. Réaction du Portugais ? Double coup de coude.…

Par Adrien Hémard Dohain pour SOFOOT.com