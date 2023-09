Cristiano Ronaldo se met au padel

Histoire de faire de l’ombre à Gaël Danic.

Au-delà du ballon rond, Cristiano Ronaldo est un homme d’affaires. Son entreprise – modestement appelle CR7 S.A. – a remporté un appel d’offres de la Fédération portugaise de padel en vue de la naissance d’un complexe de 17 terrains du côté d’Oeiras. Pour s’offrir la plus grande infrastructure du pays, estimée à plus de 15 000 mètres carrés, la société du quintuple ballon d’or et Lusofinança, une autre entreprise, ont déboursé plus de cinq millions d’euros d’après Relevo .

Après une chaîne hôtelière, une franchise de cliniques pour implants capillaires et des gymnases CR7 Fitness, le meilleur buteur de la sélection investit dans un nouveau secteur d’activité. « C’est un rêve qui devient réalité. Nous ne pouvions pas avoir de meilleurs partenaires. Un grand homme d’affaires et le meilleur sportif du monde » , a commenté Ricardo Oliveira, président de la Fédération portugaise de padel. De Francesco Totti à Mathieu Bodmer en passant par Sébastien Squillaci, les footballeurs adeptes du sport de raquette pourront, dès le premier semestre de 2024, squatter les nombreux terrains de Padel City.…

EL pour SOFOOT.com