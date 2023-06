Cristiano Ronaldo ne renoncera « jamais » à la sélection portugaise

Un titre avec le Portugal avant la fin ?

Présent en conférence de presse ce lundi, Cristiano Ronaldo a insisté sur son envie de jouer avec le Portugal le plus longtemps possible. Ce mardi, le Portugal affronte l’Islande à 20h45, dans le cadre de ce qui pourrait être le 200 e match de CR7 avec la sélection portugaise. « Je sais que je détiens certains des records. Je suis le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale. Et je sais que je détiens beaucoup d’autres records. Mais je le dis honnêtement, je ne cours pas après les records, ce sont eux qui me courent après » , a-t-il déclaré.…

GD pour SOFOOT.com