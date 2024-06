Cristiano Ronaldo, légende clivante

Avant d’aborder sa première rencontre de l’Euro face à la Tchéquie, la sélection portugaise dispose de certitudes à presque tous les postes. Presque, car Cristiano Ronaldo lui-même n’est pas sûr d’être un titulaire indiscutable de ce onze. Malgré le niveau qu’il affiche encore, son statut reste remis en cause par de nombreux spécialistes et supporters.

Un peu avant 19 heures, le 6 décembre 2022, une bombe est larguée sur le football portugais : pour le huitième de finale de la Coupe du monde face à la Suisse, Cristiano Ronaldo commence la rencontre sur le banc. Le sélectionneur, Fernando Santos, lui préfère Gonçalo Ramos. Et les évènements lui donnent raison. Une victoire 6-1 et un triplé de son poulain plus tard, la Seleção est qualifiée pour le tour suivant, et une nouvelle fois, Ronaldo n’est que remplaçant. Mais le pari de Fernando Santos ne paie pas deux fois de suite, et le Portugal quitte le Qatar la tête basse. Pour Nuno Matos, voix mythique du football portugais sur la chaîne publique RTP1, la mise en retrait de Ronaldo à cette échéance est en cause. « Cette décision de le mettre sur le banc a créé un véritable malaise dans le groupe. À partir de ce moment, rien n’était comme avant. C’était une terrible erreur », explique-t-il. Depuis, le Portugal a changé de sélectionneur en engageant Roberto Martínez, qui a démontré sa confiance en CR7. La décision du 6 décembre 2022 n’en reste pas moins dans toutes les têtes et tout le monde s’interroge sur la capacité de Ronaldo à être indéboulonnable dans une sélection aussi compétitive, à 39 ans.

39 ans et toutes ses jambes ?

En posant ses valises en Allemagne, Cristiano Ronaldo participera au sixième Euro de sa carrière. Un record, dans une compétition où le Portugais est déjà le meilleur buteur avec un total de 14 réalisations. Avec cet historique et le reste d’un palmarès qu’on ne présente plus, le quintuple Ballon d’or démarrera vraisemblablement l’Euro en tant que capitaine d’une sélection dont il se veut le mentor. « Avoir un joueur comme Ronaldo dans son groupe pendant une telle compétition, c’est essentiel , explique Hélio Sousa, qui a passé près de dix ans à entraîner les sélections jeunes du Portugal. Il aide l’équipe à maintenir son cap, surtout pendant les jours de préparation entre les matchs. » Cette expérience devrait s’avérer d’autant plus déterminante que beaucoup de ses coéquipiers participeront à

Par Amaury Gonçalves pour SOFOOT.com