information fournie par So Foot • 10/07/2023 à 20:53

Cristiano Ronaldo lance sa marque d’eau minérale

« URSUUUUUUUUUU »

Jamais à cours d’idées marketing, Cristiano Ronaldo a lancé ce lundi son eau minérale : URSU9. « Bien plus qu’une eau, une force de la nature » selon le spot de pub mettant en scène le principal intéressé, URSU9 se veut « naturellement alcaline et antioxydante », et dépourvue de toute contamination chimique. Avec ce divin breuvage, la star d’Al-Nassr espère tout simplement améliorer la qualité de vie de ses consommateurs.…

AL pour SOFOOT.com