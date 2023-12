Cristiano Ronaldo investit dans un concurrent de EAFC

Cristiano Ronaldo prépare déjà l’après-carrière.

UFL est le petit nouveau des jeux de foot et il vient de faire un gros recrutement. Alors qu’il n’est encore qu’en phase de test par les joueurs, UFL a reçu un investissement de 40 millions de dollars (environ 36,7 millions d’euros) de la part de Cristiano Ronaldo. Le Portugais s’allie avec Strikerz.Inc , l’entreprise derrière UFL. Son PDG, Eugene Nashilov se félicite de cette nouvelle arrivée et annonce une sortie imminente : « Je l’ai déjà dit, mais je le répète : UFL est l’opportunité la plus intéressante dans les jeux de foot (…). Pendant ce temps, la phase de test bat son plein et la sortie du jeu approche à grands pas. » …

LP pour SOFOOT.com